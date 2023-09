Ce robot sait vraiment danser au son de la musique, sans mouvements précalculés

Les robots danseurs sont devenues des mèmes et presque des archétypes de la robotique en tant que telle, des premiers pas du Qrio de Sony aux chorégraphies sophistiquées des machines de Boston Dynamics. Une équipe de recherche américaine est parvenue à mettre au point le tout premier robot réellement capable de danser, c’est à dire de se trémousser au son de la musique sans que la séquence de mouvements ne soit préprogrammée à l’avance. L’équipe de chercheurs s’est servie d’une modèle de robot RH5 (sans doute parce qu’il dispose d’un grand nombre de points d’articulation), et a publié un papier, Robot Dance Generation with Music Based Trajectory Optimization. qui a été accepté et présenté à la conférence IROS 2022. Un préprint de ce papier est d’ailleurs disponible sur Researchgate.



L’abstract du papier : « La danse musicale est un phénomène omniprésent dans la société humaine. Donner aux robots la capacité de danser pourrait potentiellement rendre la coexistence des robots humains plus acceptable. Les robots dansants ont donc suscité un intérêt considérable dans la recherche ces dernières années. Dans cet article, nous présentons une nouvelle formalisation de la danse robotique en tant que planification et contrôle d’actions chronométrées de manière optimale, basées sur des timings rythmiques et des fonctionnalités supplémentaires extraites de la musique. »