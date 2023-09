Phil Spencer (Microsoft) rêve de racheter Nintendo

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a un rêve : racheter Nintendo. Il a fait cette révélation dans un e-mail adressé à deux cadres marketing de Microsoft. L’e-mail date d’août 2020, mais n’a été révélé qu’aujourd’hui par The Verge. Il a fait partie du procès opposant Microsoft à la FTC.

Un cadre, Takeshi Numoto, a demandé à Phil Spencer et Chris Capossela (directeur marketing de Microsoft) dans un e-mail pourquoi Microsoft ne trouve pas des cibles d’acquisition comme Nintendo comme un moyen « plus attrayant » pour « augmenter notre exposition et notre pertinence pour les consommateurs ». En 2020, Microsoft était en pourparlers pour acquérir TikTok et Takeshi Numoto ne pensait pas qu’il s’agissait de la meilleure solution.

« Nintendo est l’atout principal pour nous dans le domaine des jeux » et « l’acquisition de Nintendo serait un moment important de notre carrière et je crois honnêtement que ce serait une bonne décision pour les deux entreprises », a écrit Phil Spencer. Il ajoute avoir discuté à plusieurs reprises avec l’équipe dirigeante de Nintendo à propos d’une collaboration entre les deux groupes et pense que si une entreprise américaine pouvait arriver à un tel rapprochement, Microsoft serait en tête.

Un tel rachat ne semble toutefois pas du tout prévu. Nintendo continue d’avancer et prépare sa Switch 2. Quelques détails techniques ont été dévoilés aujourd’hui, avec la console qui pourrait arriver en 2024.