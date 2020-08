Microsoft confirme son envie de racheter TikTok

TikTok est toujours en ligne, malgré la menace de Donald Trump d’interdire le réseau social aux États-Unis ce week-end. Il s’était dit dans la foulée que Microsoft était intéressé pour racheter l’activité américaine de TikTok et le groupe derrière Windows a confirmé l’information aujourd’hui.

Sur son blog, Microsoft dit que Donald Trump et Sadya Nadella, le patron de Microsoft, ont discuté pour le rachat de la branche américaine de TikTok afin que le projet puisse avancer. Il est aussi question de la branche canadienne, australienne et néo-zélandaise. Microsoft prendrait le contrôle de TikTok dans ces régions et espère boucler les négociations avec ByteDance, le groupe chinois propriétaire de TikTok, d’ici le 15 septembre au plus tard.

Microsoft assure que ce rachat « s’appuierait sur l’expérience que les utilisateurs de TikTok aiment actuellement, tout en ajoutant des protections de classe mondiale en matière de sécurité, de confidentialité et de sécurité numérique ». L’idée est d’être transparent avec les utilisateurs. Microsoft précise également que les données des utilisateurs américains seraient rapatriées sur des serveurs situés aux États-Unis, avec un effacement sur les serveurs situés à l’étranger une fois que c’est fait.

Rien n’est signé pour l’instant, aucun rachat n’est acté. Microsoft précise d’ailleurs que sa prise de parole aujourd’hui sera la seule avant un éventuel accord.