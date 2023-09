La Nintendo Switch 2 a la même puissance que la PS4/Xbox One selon Activision

Nintendo a discuté de la Switch 2 avec Activision à la fin 2022, comme le révèlent des documents partagés lors du procès entre Microsoft et FTC. C’est l’occasion d’apprendre que la nouvelle console portable aurait la même puissance que la PlayStation 4 et la Xbox One sorties en 2013.

Activision parle de la puissance de la Switch 2

Des cadres d’Activision, dont le patron Bobby Kotick, ont rencontré des responsables de Nintendo en décembre 2022 pour discuter de la Switch 2. L’e-mail d’un cadre d’Activision dévoilé lors du procès indique notamment :

Compte tenu de l’alignement plus étroit sur les plateformes de génération 8 en matière de performances et de nos offres précédentes sur PS4/Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions faire également quelque chose de convaincant pour la Switch de nouvelle génération. Il serait utile d’obtenir un accès anticipé aux prototypes matériels de développement et de le prouver rapidement.

Cependant, comparaissant comme témoin en juillet dans le cadre de la bataille judiciaire de Microsoft avec la FTC, Bobby Kotick a affirmé qu’Activision ne connaissait pas les spécifications de la prochaine console de Nintendo.

Bobby Kotick, qui a admis avoir fait une erreur de jugement en ne proposant pas Call of Duty sur Switch étant donné le succès commercial de la console, s’est vu demander s’il était probable que les futurs jeux de la franchise sortent pour la nouvelle console de Nintendo. « Je pense que nous l’envisagerions une fois que nous aurions les caractéristiques, mais nous ne les avons pas pour l’instant », a-t-il déclaré.

Interrogé à nouveau, il a réitéré : « comme je l’ai dit, une fois que nous aurons les caractéristiques détaillées — nous avons raté l’occasion avec la génération précédente de la Switch — j’aimerais donc penser que nous pourrions le faire, mais nous devrons attendre d’avoir les caractéristiques ».

Le mois dernier, il a été révélé que Nintendo avait présenté la Switch 2 à certains développeurs à l’occasion du Gamescom. Il y a également une démo de The Matrix Awakens qui tourne avec l’Unreal Engine 5, avec notamment le système DLSS de Nvidia pour l’upscaling et le ray tracing.