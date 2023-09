Switch 2 : Nintendo fait une démo de sa prochaine console avec du ray-tracing

La Nintendo Switch 2 se précise un peu plus, avec une présentation de la console qui a eu lieu avec certains développeurs à l’occasion de la Gamescom. Selon Eurogamer, la présentation s’est déroulée « behind closed doors », c’est-à-dire en privé, sans possibilité pour le public d’avoir un aperçu.

Nintendo aurait notamment fait une démonstration d’une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour montrer la puissance de la Switch 2. Il n’est toutefois pas précisé si la version en question de Zelda sera proposée au public quand la nouvelle console sera disponible.

VGC indique séparément que Nintendo a également fait une démonstration de The Matrix Awakens. Il s’agit d’une démo technique qui s’appuie sur l’Unreal Engine 5 d’Epic Games et qui a déjà été proposée au téléchargement sur PlayStation et Xbox. C’était un moyen pour les joueurs de découvrir le nouveau moteur de jeu et ses possibilités.

Dans le cas de la nouvelle Switch, Nintendo utiliserait le DLSS, à savoir la technologie d’upscaling de Nvidia. Le ray-tracing était aussi au programme. Cela suggère que Nintendo et Nvidia travaillent sur une mise à niveau significative des puces pour la prochaine console.

Il y a déjà eu des fuites autour de la Nintendo Switch 2. En juillet par exemple, VGC avait annoncé que la console serait prévue pour 2024. La Switch 2 conserverait également son système de cartouche et aurait le droit à un écran LCD et non OLED.