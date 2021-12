The Matrix Awakens : une démo de l’Unreal Engine 5 se dévoile

The Matrix Awakens est le nom d’un démo technique créée par Epic Games qui s’appuie sur l’Unreal Engine 5. L’objectif est de montrer ce qu’est capable de réaliser le moteur de jeu vidéo. Nous avions déjà eu un premier aperçu l’année dernière avec une démo sur PS5 avec un autre jeu.

Une démo The Matrix Awakens et l’Unreal Engine 5

La démo de The Matrix Awakens peut déjà être téléchargée sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X/S. Elle pèse 29 Go, mais il n’est pas encore possible de l’utiliser. En effet, il faudra attendre les Games Awards qui auront lieu le 10 décembre à 2 heures du matin (heure française).

Voici ce que l’on peut lire en description sur le Microsoft Store français pour la démo technique :

Entrevoyez l’avenir du storytelling et du divertissement interactif avec UE5 grâce à cette cinématique qui repousse les frontières du possible et à une démonstration technique en temps réel entièrement gratuites. Créée par les membres de l’équipe du film original, dont Lana Wachowski ainsi qu’Epic Games et ses partenaires, La Matrice s’éveille : Une expérience Unreal Engine 5 vous entraînera dans l’univers surréel de la Matrice pour un voyage incroyable aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss.

Prêts à découvrir les possibilités offertes par l’association de la puissance d’Unreal Engine 5 et de la Xbox Series X/S ? Entrez dans le monde d’une des franchises de films d’action les plus emblématiques jamais réalisées. Prétéléchargez La Matrice s’éveille : Une expérience Unreal Engine 5 dès maintenant.

Nous avons également le droit à un teaser en vidéo. On voit notamment Neo (Keanu Reeves) qui demande : « Comment savoir ce qui est réel ? ». Le visuel est en tout cas très convaincant, on pourrait presque croire qu’il s’agit réellement de l’acteur, alors qu’il s’agit bien d’une création avec l’Unreal Engine 5.

C’est l’occasion de souligner au passage que le film Matrix Resurrections sortira le 22 décembre prochain au cinéma. Il s’agit quatrième film. Il arrive 18 ans après le précédent.