Xbox : Besthesda a dans ses cartons Doom Year 0, Fallout 3 Remaster et Dishonored 3

Le procès opposant la FTC et Microsoft continue de livrer de superbes perles. De nouveaux documents qui n’étaient pas censés dépasser la sphère juridique se sont retrouvés sur le « oueb », et on en apprend de belles concernant les projets futurs de Bethesda. Doom Year 0 et son DLC sont prévus pour 2023, et à partir de 2024, Bethesda devait finaliser les développements de Fallout 3 Remaster, Dishonored 3, de la suite de GhostWire Tokyo ainsi que d’un nouveau DLC Doom Year 0. La même année, l’éditeur américain sortirait en grandes pompes Elder Scrolls VI (qui sera donc une exclusivité console Xbox comme on le sait désormais), sans oublier le mystérieux « License IP game », soit l’adaptation en JV d’une franchise qui n’est pas un jeu vidéo à l’origine (à l’instar d’Indiana Jones). Ah, et comment ne pas citer le remaster d’Oblivion, qui est déjà largement en retard sur ses objectifs (2022).

Une grande partie de ce calendrier semble avoir subi un gros décalage de 2 ans. Starfield est finalement sorti en 2023 et non en 2021, et selon d’autres documents internes, Elder Scrolls VI sortirait plutôt en 2026. Plus intriguant, ce leak nous dévoile aussi le nom de code de deux projets secrets chez Bethesda : Project Hibiki est en fait le superbe Hi-Fi Rush, sorti en shadow drop en début d’année, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière les Project Kestrel et Project Platinum. Une chose est sûre, Xbox ne manquera pas de gros jeux du côté de Bethesda, avec même quelques nouvelles franchises à se mettre sous la dent.