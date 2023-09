Elder Scrolls VI sera bien une exclusivité console Xbox, et ne sortira pas avant 2026 (au moins…)

Cela reste tout de même une petite bombe même si on s’en doutait pas mal depuis le durcissement de la politique d’exclusivités de Xbox : un document rendu public dans le cadre de la joute juridique opposant Microsoft à la FTC nous apprend qu‘Elder Scrolls VI sera une exclusivité console Xbox (il sera aussi dispo sur PC). Un tableau visible sur ce document précise les compatibilités de tel ou tel jeu Bethesda avec la Playstation, ce qui permet de constater que passé les accords déjà signés pour Deathloop et Ghostwire Tokyo, il semble bien que plus aucun nouveau jeu de Bethesda ne sera disponible sur la console concurrente de la Xbox.

Starfield, Elder Scrolls VI mais aussi le prochain jeu basé sur le personnage d’Indiana Jones seront donc tous absents de la plateforme PlayStation, ce qui reste éminemment logique dans une industrie logique autant dominée par les logiques d’exclusivités (pour rappel, et ce depuis le lancement de la PS One, Sony signe chaque année environ 250 accords d’exclusivités temporaires ou permanentes avec les éditeurs tiers). Le document nous apprend aussi qu’Elder Scrolls VI ne sortira pas avant 2026 au moins, ce qui laisse comprendre qu’il y a une possibilité non négligeable que le jeu accompagne surtout le lancement de la prochaine console Xbox.