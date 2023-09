X (Twitter) veut vraiment tout savoir de vous (données biométriques, parcours professionnel, etc.)

A l’instar de Mark Zuckerberg, Elon Musk ne semble pas vraiment à l’aise avec les notions de confidentialité et de donnée privée. Si l’on en croit en effet le très sérieux Bloomberg, le réseau social X (Twitter) a modifié discrètement ses CLUF (conditions d’utilisation) et notamment les critères de confidentialité. X pourra désormais « recueillir et utiliser vos informations personnelles (telles que vos antécédents professionnels, votre parcours scolaire, vos préférences en matière d’emploi, vos compétences et aptitudes, vos activités de recherche d’emploi et votre engagement, etc.) ».

Mais il y a pire encore puisque ces CLUF indiquent que les données biométriques seront aussi concernées : « sur la base de votre consentement, nous pouvons collecter et utiliser vos informations biométriques à des fins de sûreté, de sécurité et d’identification ». Cette mise à jour des CLUF, qui devrait susciter pas mal de controverses, sera effective à partir du 29 septembre prochain.

Plus étrange cette fois, seuls les utilisateurs des services premium seraient concernés par ces changements. Les données biométriques pourront alors être utilisées pour la vérification de l’identité de ces mêmes utilisateurs, afin, précise X, de lutter contre la multiplication des faux-comptes et les usurpations d’identité. A quand la demande d’échantillon d’ADN ?