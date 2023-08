Netflix teste le streaming de jeux sur les téléviseurs, PC et Mac

Netflix propose depuis 2021 des jeux, mais uniquement sur smartphones et tablettes. Aujourd’hui, le groupe annonce la disponibilité des jeux sur téléviseurs, PC et Mac. C’est pour le moment en phase de test.

Deux jeux feront partie de ce test initial : Oxenfree de Night School Studio, un studio de jeu Netflix, et Molehew’s Mining Adventure, un jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses. Pour jouer sur le téléviseur, il faut utiliser son smartphone qui fait office de manette. Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent jouer sur Netflix.com à l’aide d’un clavier et d’une souris.

Netflix indique :

Cette version bêta limitée a pour but de tester notre technologie de streaming de jeux et notre contrôleur, et d’améliorer l’expérience des membres au fil du temps. Les jeux sur le téléviseur fonctionneront sur certains appareils de nos partenaires initiaux, notamment : les appareils Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, les appareils et téléviseurs Roku, les téléviseurs connectés de Samsung, et Walmart ONN. D’autres appareils seront ajoutés au fur et à mesure.

Au départ, l’accès aux jeux de Netflix sur les téléviseurs, PC et Mac concerne certains utilisateurs au Royaume-Uni et au Canada. La plateforme ne précise pas quand d’autres pays pourront en profiter. Le simple fait d’avoir un compte Netflix permet d’accéder aux jeux.