Le Google Pixel 8 Pro proposera la fonction Audio Magic Eraser et une nouvelle teinte

Selon une fuite récente d’une vidéo promotionnelle, le prochain Google Pixel 8 Pro disposera d’un nouvel outil de montage audio nommé Audio Magic Eraser. Cette fonction permettra aux utilisateurs de supprimer les sons indésirables des vidéos, à l’instar de l’outil de photo Magic Eraser, déjà très populaire.

Fuite d’un prototype du Pixel 8 Pro

L’outil Audio Magic Eraser vise à identifier les sons dans un clip vidéo, offrant des curseurs pour ajuster les volumes ou les éliminer. Cela pourrait être utile pour les vlogueurs ou autres créateurs de contenu souhaitant supprimer le bruit de fond ou ajouter de manière transparente de la musique et des effets sonores.

Cette fonctionnalité devrait également séduire ceux qui filment dans des environnements bruyants, car elle peut réduire le bruit ambiant gênant. En ne conservant que les sons souhaités, Audio Magic Eraser a le potentiel d’améliorer considérablement la qualité vidéo.

Caractéristiques et rumeurs autour du Pixel 8 Pro

La vidéo promotionnelle montre également que le Pixel 8 Pro sera disponible dans une nouvelle option de couleur bleu clair. L’appareil devrait proposer en autre, un design renouvelé, un processeur amélioré et un système de caméra amélioré par rapport à son prédécesseur.

Les détails sur le Pixel 8 Pro restent rares, mais avec la réputation de Google en matière de photographie, les mises à niveau annoncées suscitent beaucoup d’enthousiasme. La nouvelle option de couleur bleu clair du téléphone ajoute également une variété bienvenue à la gamme Pixel.

De plus, le Pixel 8 serait doté d’une caméra principale de 50MP utilisant le capteur GN2 de Samsung, avec une stabilisation optique de l’image (OIS) pour une meilleure qualité d’image. En outre, l’appareil devrait être équipé d’un capteur ultra-large de 12MP et d’une caméra selfie de 11MP.

En juillet, un rapport suggérait que le Pixel 8 pourrait coûter entre 50 et 100 dollars de plus, avec des prix débutant entre 649 et 699 dollars. Bien qu’aucune date de lancement précise n’ait été confirmée, des rumeurs évoquent une présentation dans les mois à venir.