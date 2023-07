Pixel 8 : Google en profiterait pour augmenter les prix

Il faut s’attendre à une hausse de prix pour le Google Pixel 8, si l’on en croit une nouvelle fuite qui dévoile également les principales caractéristiques techniques.

Si l’on en croit les informations de Yogesh Brar, un leaker généralement bien renseigné, le Google Pixel 8 sera proposé en deux versions à 649$ pour 128 Go de stockage et 699$ pour 256 Go. En comparaison, le Pixel 7 est disponible respectivement pour 599$ et 699$, ce qui représenterait une hausse de 50$ pour le premier modèle. En France, les prix (officiels) sont 649€ et 749€. On peut donc imaginer que le Pixel 8 débutera à 699€.

En soi, cette augmentation de prix est moyennement une surprise. Google avait déjà ajouté 50$ au Pixel 7a sorti au mois de mai. Le groupe compte visiblement faire la même chose avec son prochain smartphone haut de gamme.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, on retrouve :

Écran OLED de 6,7 pouces (Full HD+) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Tensor G3

128 ou 256 Go de stockage

8 Go de RAM

Capteurs photo à l’arrière de 50 et 12 mégapixels

Capteur photo à l’avant de 11 mégapixels

Capteurs d’empreintes à ultrasons

Batterie de 4 485 mAh, charge filaire à 24 W et sans fil à 12 W

Tourne sous Android 14

La présentation du Google Pixel 8 aura lieu en octobre.