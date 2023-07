Google Pixel 8 Pro : un leak dévoile le prototype

Le Pixel 8 Pro de Google s’est sans doute dévoilé un peu plus grâce à de nouveaux clichés qui ont fuité Reddit, des photos postées par une personne visiblement affiliée à Google, Le dos de ce qui semble être un prototype montre un bloc caméras très semblable à celui du Pixel. On distingue aussi ce qui semble être un capteur de température corporelle ainsi qu’un autocollant sur lequel est écrit « pour test/évaluation uniquement ». Sur un autre autocollant est inscrit « Zuma – B1 », ce qui pourrait être le nom de code de la puce embarquée Tensor G3.

L’écran (plat et non incurvé comme sur les Pixel 6 Pro et 7 Pro) est en mode Fastboot et indique 12 Go de DRAM Samsung LPDDR5, 128 Go de stockage ainsi que « husky », un autre nom de code qui avait déjà précédemment fuité pour le Pixel 8 Pro. Dans une série de messages Reddit, la personne responsable de cette fuite déclare avoir reçu l’appareil de l’équipe Google en charge des tests.

Pour rappel, le Pixel 8 Pro devrait disposer d’un bloc photo plus performant avec notamment un capteur Samsung de 50 mégapixels recevant 50% de lumière en plus, ainsi qu’un capteur ultra large de 64 megapixels. La batterie grimperait à 5000 mAh (charge à 27 W).