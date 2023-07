Google Pixel 8 Pro : les specs se font la malle sur la toile (et c’est du lourd !)

Google devrait lancer sa gamme Pixel 8 5G/8 Pro durant le dernier trimestre de l’année 2023. Et comme souvent, les fuites pleuvent autant qu’en période de mousson. L’assez fiable leaker Yogesh Brar vient de lâcher les spécifications du Google Pixel 8 Pro, et il y a du lourd, du très lourd même au programme. Le Pixel 8 Pro devrait ainsi embarquer le processeur maison Tensor G3 ainsi que la puce de sécurité Titan (similaire en terme de fonctions à la puce de sécurité de l’iPhone). Pour épauler le Tensor G3, 12 Go de RAM LPDDR5X (on ne se refuse rien) et du stockage rapide UFS 4.0 en deux capacités de 128 Go et 256 Go. La dalle LPTO OLED 6,7 pouces et QHD+ bénéficierait d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Le top du moment en somme…

Le bloc photo à trois capteurs disposerait d’un capteur principal Samsung GN2 de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique), d’un capteur ultra-large Sony IMX787 de 64 mégapixels (rapport de zoom 0,49x) et d’un capteur à téléobjectif Samsung GN5 de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur selfie en façade serait un Samsung JN1 de 11 mégapixels. Si l’on rajoute à cette fiche de specs la maitrise de Google dans l’ISP et le traitement photographique assisté par IA, le Pixel 8 Pro réalisera sans doute de bien beaux clichés. L’appareil serait aussi doté d’un thermomètre infrarouge (IR) pour la mesure de la température corporelle et d’une batterie 4950 mAh de seulement 27 Watts (seul point un peu décevant de cette fiche technique). Vivement octobre que cette belle liste de composants soit confirmée !