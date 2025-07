Pokémon Champions : premier aperçu du gameplay et sortie en 2026

Le jeu Pokémon Champions se dévoile un peu plus aujourd’hui avec la diffusion d’une nouvelle bande-annonce montrant le gameplay du jeu. Nous avons également le droit au créneau de sortie : ce sera pour 2026.

Du gameplay pour Pokémon Champions

Voici comment le jeu est présenté :

Retrouvez tout ce que vous adorez dans les combats Pokémon au même endroit, Pokémon Champions ! Ce jeu inédit centré sur les combats Pokémon mettra en avant les mécaniques de jeu emblématiques de la série, telles que les types, les talents et les capacités, afin de proposer un environnement riche et propice aux stratégies variées pour les fans de tous niveaux. Ce n’est pas tout, car vous pourrez aussi faire venir des Pokémon depuis Pokémon HOME ! Plusieurs modes de jeu vous permettront de vous amuser selon vos envies, alors attendez-vous à livrer des combats interplateformes aux côtés de vos Pokémon favoris sur consoles Nintendo Switch et appareils mobiles !

The Pokémon Company a précédemment expliqué que Pokémon Champions serait un nouveau jeu centré sur les combats, avec des mécanismes familiers tels que les types de Pokémon, les capacités et les mouvements, créant un environnement propice à des stratégies riches et variées pour les nouveaux dresseurs comme pour les plus expérimentés.

Pokémon Champions sera disponible dans le courant de 2026 sur iOS, Android et Nintendo Switch. Il y a également eu l’annonce de Pokémon Friends qui, pour le coup, est disponible aujourd’hui. On le retrouve là aussi sur iOS, Android et Nintendo Switch. Il est gratuit sur mobile, mais payant (9,99 €) sur la console de Nintendo. Plus d’informations à retrouver sur cet article.