Après la France, la PlayStation 5 (PS5) voit son prix baisser dans d’autres pays

Au début du mois, le prix de la PlayStation 5 a baissé en France. La console de Sony est passée de 549,99€ à 474,99€, soit une remise de 75€ qui tombait pendant les soldes. Aujourd’hui, d’autres pays ont le droit à la même réduction.

La baisse de prix pour la PS5 concerne aujourd’hui le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, l’Autriche et l’Inde. En Allemagne par exemple, le prix est le même que celui qui était appliqué en France, à savoir 474,99€ au lieu de 549,99€. Ce tarif est disponible jusqu’au 7 août. Du côté du Royaume-Uni, le prix passe de 449,99£ à 399,99£, et ce jusqu’au 10 août.

Cette baisse de tarif intervient au lendemain où Sony annonce avoir vendu plus de 40 millions de PS5 depuis le lancement de la console à la fin 2020. Ce fut compliqué pour trouver un modèle pendant la période du Covid-19 parce que la demande était nettement supérieure à l’offre et les usines de production ne pouvaient pas tourner à plein régime. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne, acheter une PS5 ne pose plus de problème : il y a du stock.

Au fait, pourquoi cette baisse de prix ? Sony ne dit rien officiellement, mais des rumeurs suggèrent qu’une PlayStation 5 Slim arriverait en septembre. Il est donc possible que Sony veuille écouler le stock des modèles existants avant l’arrivée du nouveau modèle. Même Microsoft a évoqué la PS5 Slim et pense que le prix sera de 399,99$, soit autant que la PS5 Digital Edition.