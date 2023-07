Sony annonce avoir vendu plus de 40 millions de PS5

Malgré la pénurie de composants (désormais réglée) et les contraintes sur la distribution, malgré encore une année 2023 assez pauvre en nouveautés exclusives (hormis FF XVI et Spiderman 2 dans quelques semaines), Sony semble être vraiment sur une autre planète lorsqu’il s’agit de vendre par millions des consoles de jeu. Le fabricant japonais vient en effet d’annoncer triomphalement que sa PlayStation 5 s’est écoulée depuis son lancement à plus de 40 millions d’exemplaires. C’est presque deux fois plus que le nombre de Xbox Series écoulées (qui seraient proche des 25 millions…) et cela prouve s’il en était besoin que PlayStation ne risque pas grand chose du rachat futur d’Activision Blizzard, si ce n’est d’avoir, enfin, une concurrence un peu plus forte sur un secteur du JV qu’il domine aujourd’hui de la tête et des épaules… dans les ventes hardware (concernant les services, le match est déjà nettement plus serré).

Thanks to you, PS5 has surpassed 40 million units sold since its launch in November 2020. More details: https://t.co/npSoEt0nJG pic.twitter.com/CqQFlQJBxZ — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2023

Sony ne précise pas le nombre de consoles vendues sur le trimestre, mais le chiffre serait assez proche du score phénoménal réalisé lors du Q1, qui était de 6,3 millions de PS5 écoulées. Le fabricant précise au passage que la PS5 n’a plus aucun soucis de stock, mais ça, on s’en doutait un peu à vrai dire…