Vous attendiez la PS5 Pro ? Dommage, car c’est la PS5 Slim qui arrive, du moins si l’on en croit le site The Leak qui affirme après d’autres rumeurs du même type que Sony aurait opté pour une amélioration du mode de production du processeur permettant d’augmenter son efficience énergétique. Et qui dit processeur moins chaud à l’utilisation dit système de refroidissement plus compact et donc une console beaucoup plus compacte elle aussi. Malgré tout, le design de la console nécessiterait un système de refroidissement liquide.

La PS5 Slim serait donc plus fine, plus légère, et n’aurait plus besoin d’un socle pour tenir à l’horizontale. Plus étonnant cependant, Sony ne changerait pas d’un iota le nom de la console, sachant que les performances seraient strictement identiques à celles de la PS5 actuelle. Le fabricant craindrait-il que les consommateurs pensent que « slim » signifie « moins puissant » ? La PS5 « Slim » (mais qui ne s’appellera pas Slim) serait produite à partir du second trimestre 2023, la commercialisation étant prévue pour le troisième trimestre.