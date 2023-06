Oracle investit des milliards de dollars dans les IA de type ChatGPT

L’IA, tout le secteur de la tech y passera, y compris donc Oracle. Larry Ellison, le fondateur et CEO d’Oracle, a confirmé que sa société avait dépensé des milliards de dollars pour l’achat de processeurs Nvidia destinés à l’IA (de type ChatGPT). Ces processeurs, ce sont plus précisément des cartes A100 et H100, conçues et utilisées pour les calculs lourds dans le domaine de l’IA, ainsi que des CPU ARM AMD et Ampere. Ces processeurs sont placés dans d’énormes serveurs multi-coeurs/multi-cartes qui travaillent souvent de concert. Sachant que le tarif de ces composants varie de 10 000 euros (pour les cartes Ampere 40 Go) à 40 000 euros pour les cartes H100, on comprend vite que ces investissements peuvent se chiffrer en centaines de millions de dollars, voire en milliards.

Pour rappel, les modèles de langage de type ChatGPT fonctionnent en effet à partir d’un volume de centaines de millions de données, ce qui leur permet d’affiner leurs capacités. Ce processus complexe de recherche dans un océan de données nécessite une puissance de calcul phénoménale (plus il y a de données plus lourd est le calcul).