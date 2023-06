Android 14 : la bêta 3.1 est disponible

Google rend aujourd’hui disponible la bêta 3.1 pour Android 14. Elle se veut mineure, tout particulièrement si on la compare aux précédentes versions distribuées ces dernières semaines.

Selon les notes de Google, la bêta 3.1 d’Android 14 vient corriger deux problèmes :

Correction de problèmes où le déverrouillage par empreinte digitale était soit indisponible, soit inutilisable sur certains appareils.

Correction des problèmes de compatibilité de plateforme qui affectaient les SDK de cartographie, ce qui provoquait le plantage des applications dépendantes dans certains cas.

La première bêta a vu le jour le 12 avril dernier. Il y a ensuite eu la bêta 1.1 le 26 du même mois, la bêta 2 le 10 mai, la bêta 2.1 le 29 du même mois et la bêta 3 la semaine dernière. Google indiquait d’ailleurs que la bêta 3 apportait la première étape de stabilité de la plateforme avec les API (niveau 34) et les comportements du système finalisés. Les développeurs sont encouragés à commencer les tests finaux et les travaux de développement nécessaires pour garantir qu’une version compatible de leurs applications sera prête pour les utilisateurs lors de la sortie d’Android 14 en version finale.

La bêta 3.1 d’Android 14 est disponible dès maintenant sur les smartphones Pixel. Vous pouvez la récupérer depuis les paramètres de votre téléphone si vous avez la version précédente. Vous pouvez aussi rejoindre le programme de bêta à cette adresse. Sinon, vous pouvez faire une installation manuelle en récupérant le fichier de mise à jour sur le site de Google.