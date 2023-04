Android 14 : la bêta 1 est disponible

Après deux Developer Previews, place à la bêta 1 pour Android 14. Google la propose dès maintenant au téléchargement. Tout le monde peut l’installer… à condition d’avoir un smartphone Pixel.

Bêta 1 pour Android 14

Les principales nouveautés d’Android 14 sont :

Améliorations du comportement de l’API : des modifications ont été apportées aux comportements de l’API afin d’offrir aux utilisateurs une expérience d’usage d’applications plus cohérente sur tous les appareils, tout en réduisant l’utilisation des ressources système. Des conseils ont également été mis à jour pour aider les développeurs à tirer parti du multitâche et des fonctionnalités propres aux grands écrans pour concevoir leurs applications mobiles pour un plus grand nombre d’appareils.

Améliorations de l’autonomie et de la santé du système : les améliorations apportées au système de diffusion interne contribueront à rendre l’autonomie des appareils et la consommation de la batterie plus efficaces pour les utilisateurs.

Plus d’options de personnalisation : Android 14 offre des fonctions d’accessibilité et de langue améliorées.

Android 14 permet aux développeurs d’autoriser plus facilement les utilisateurs à choisir leur langue préférée pour les applications individuelles et d’ajouter la prise en charge de différents termes lorsqu’on se réfère aux utilisateurs dans une langue sexuée comme le français. Exemple : « Vous êtes abonné à… » au masculin ou « Vous êtes abonnée à… » au féminin devient « Abonnement à… activé ».

Pour répondre aux besoins des utilisateurs malvoyants, Android 14 permet d’augmenter la taille des polices jusqu’à 200 % (contre 130 % auparavant) et de procéder à une mise à l’échelle non linéaire automatique des polices afin d’atténuer les problèmes courants de mise en page et de rendre le texte plus lisible.

Pour installer la bêta d’Android 14, rendez-vous sur cette page, connectez-vous avec votre compte Google et rejoignez le programme. Une fois que c’est fait, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone pour installer la bêta. Et si vous préférez la méthode manuelle, vous pouvez retrouver les fichiers OTA et les images sur le site de Google.