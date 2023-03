Android 14 : la Developer Preview 2 est disponible

Google propose aujourd’hui au téléchargement la Developer Preview 2 d’Android 14. Elle arrive un mois après la précédente et s’adresse toujours aux développeurs comme son nom l’indique. La bêta publique devrait arriver le 10 mai, à l’occasion de la Google I/O.

Nouvelle version pour Android 14

Pour la Developer Preview 2 d’Android 14, Google met en avant plusieurs changements. Le premier concerne la fenêtre contextuelle de sélection des photos qui s’affiche lorsqu’une application demande à accéder à la photothèque. Désormais, une fenêtre contextuelle demande à l’utilisateur s’il souhaite autoriser l’accès à toutes les photos, certaines photos ou refuser la demande.

Ensuite, Google détaille le Credential Manager en tant qu’API de plateforme, signifiant qu’Android 14 prendra en charge des moyens de connexion plus sûrs, y compris des options de connexion sans mot de passe. Il est ici question des passkeys, qui vont progressivement devenir la norme.

Google parle également davantage d’optimisations et d’activités en arrière-plan, Android 14 imposant des restrictions sur le moment où les applications peuvent se lancer en arrière-plan et sur la quantité de travail qu’elles peuvent effectuer. Google a modifié le moment où une application atteint l’« état de cache » après avoir été fermée et a également mis en place des restrictions sur les applications interagissant avec les activités d’arrière-plan.

Dernier point, Google limite le nombre de notifications non autorisées dans Android 14. À l’avenir, les notifications qui sont importantes pour la fonctionnalité de l’appareil, comme les notifications relatives au système et aux règles de l’appareil ne pourront pas être désactivées, mais tout le reste devrait pouvoir l’être par l’utilisateur.

La Developer Preview 2 d’Android 14 est disponible dès maintenant au téléchargement si vous avez déjà la première. Cela concerne toujours les smartphones Pixel. Sinon, vous pouvez faire une installation en téléchargeant le fichier de mise à jour sur le site de Google.