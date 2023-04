Android 14 : la bêta 1.1 est disponible

Google propose aujourd’hui la bêta 1.1 pour Android 14. Elle débarque deux semaines après la version 1. Celle-ci comprenait plusieurs bugs, d’où la version du jour qui vient en corriger certains.

La bêta 1.1 est disponible avec des correctifs pour l’écran « Fond d’écran et style », un déverrouillage par empreinte digitale défectueux, la barre d’état n’affichant pas les réseaux mobiles, des problèmes avec les activations SIM et eSIM, et un message Smart Lock qui a dérouté certains testeurs. Voici les notes de Google :

Correction d’un problème où l’interface utilisateur du système se bloquait lorsque l’on essayait d’accéder à l’écran « Fond d’écran et style » soit via l’application Paramètres, soit en appuyant longuement sur l’écran d’accueil.

Correction de certains problèmes qui empêchaient l’utilisation du déverrouillage par empreinte digitale.

Correction d’un problème où la barre d’état n’affichait pas le réseau mobile.

Correction d’un problème qui empêchait la détection ou l’activation d’une carte SIM ou eSIM dans certains cas.

Correction d’un problème qui faisait que l’écran de verrouillage affichait un message avec une chaîne de caractères non résolue lorsque Smart Lock était activé.

La bêta 1.1 d’Android 14 est disponible dès maintenant sur les smartphones Pixel. Vous pouvez la récupérer dès maintenant depuis les paramètres de votre téléphone si vous avez la version 1. Vous pouvez aussi rejoindre le programme de bêta à cette adresse. Sinon, vous pouvez faire une installation manuelle en récupérant le fichier de mise à jour sur le site de Google.