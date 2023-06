[Summer Game Fest] Under the Waves : un trailer prometteur pour ce superbe jeu d’aventure sous-marine

Développé par le studio parisien Parallel Studio et édité par Quantic Dream, Under the Waves s’est une nouvelle fois montré lors du Summer Game Fest, avec en sus cette fois une date de sortie en poche (ou dans le scaphandre), fixée au 29 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce trailer des grandes profondeurs a une nouvelle fois scotché l’assistance du Summer Game Fest, tant en terme de direction artistique que d’ambiance et même de réalisation (sublimes effets lumineux sous-marins) ; ou quand les jeux AA en remontrent à certains AAA un peu trop poussifs.

Dans Under the Waves, le joueur dirige les pas de Stan, un plongeur dépressif qui travaille pour UniTrench, une grosse société qui exploite les fonds marins en mer du Nord. Le seul contact de Stan avec la surface est un certain Tim, un coéquipier prévenant qui indique à Stan les prochaines missions à remplir. Le jeu démarre comme un job simulator mais débouchera très vite sur une aventure beaucoup plus étrange et au fort relent de fantastique. Under the Waves nous a énormément tapé dans l’œil depuis sa première présentation, et chaque information supplémentaire à son sujet monte la hype d’un bon cran. Vivement le 29 août !