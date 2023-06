Meta officialise le Meta Quest 3 (trailer de présentation) !

Le lancement prochain du Reality Pro d’Apple a sans doute bouleversé les plans de Meta, qui, à la surprise générale, vient d’officialiser le Meta Quest 3 ! Mark Zuckerberg en personne a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram et un trailer dévoile les principales fonctionnalités du casque XR. Ce trailer confirme d’ailleurs les dernières fuites sur le casque, à savoir que le Meta Quest 3 disposera de manettes identiques à celles du Meta Quest Pro, de la fonction passthrough couleur ET relief, ainsi que d’une puce Snapdragon de dernière génération (XR2+ donc à priori) avec un GPU intégré deux fois plus performant. Le trailer de présentation met l’accent sur le design du casque, annoncé comme 40% plus fin que son prédécesseur, et l’on remarque les 3 ouvertures sur la façade avant (deux pour les caméras passthrough, une pour le capteur de profondeur, sans doute un LiDAR). De nouvelles optiques sont aussi annoncées (très probablement de type « pancake », comme sur le Pico 4), mais rien sur la définition de la dalle, qui devrait donc à priori être très proche de celle du Quest 2.

Le Meta Quest 3 sera disponible à la vente dès cet automne dans plusieurs pays dont la France. Il sera proposé aux Etats-Unis à partir de 499,99 dollars dans sa version de base (128 Go de stockage), mais à 569,99 euros en France, ce qui commence à chiffrer ! Le prix de la version 256 Go n’a pas encore été précisé. A noter que le prix du Quest 2 bénéficiera d’une baisse de tarif dès le 4 juin prochain, soit 299 dollars pour le modèle 128 Go.