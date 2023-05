Nvidia ACE : les PNJs pourront discuter naturellement avec le joueur grâce aux IA génératives

En présentant tout azimut des technologies en relation avec les IA génératives (supercalculateurs, GPU, solutions logicielles) Nvidia vient de frapper un très gros coup, au point que l’action du groupe monte en flèche depuis quelques heures, permettant à Nvidia d’atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Jensen Huang, le CEO de Nvidia, a déclaré lors de la conférence que la technologie était à un « point de bascule », et bien évidemment, Nvidia compte bien faire « basculer » tout ce joli monde du côté de ses intérêts. Outre les technologies hardware, Nvidia a dévoilé Nvidia ACE, une technologie logicielle qui permet de relier le PNJ d’un jeu vidéo à une IA générative paramétrée pour rester dans le lore du jeu et et dans son scénario.



La vidéo de présentation de Nvidia ACE, très impressionnante, dévoile un joueur taillant un brin de causette avec le personnage d’un jeu. Plus fort encore, les réponses du PNJ ne sont pas « écrites » à l’avance et donnent donc l’impression d’un véritable dialogue, le PNJ adaptant en temps réel ses réponses aux propos du joueur. Bluffant ! L’IA gère aussi les animations labiales, de sorte de parfaitement synchroniser les paroles et le mouvement des lèvres. Autant dire que les doubleurs ont vraiment du soucis à se faire…