DGX GH200 : Nvidia présente un supercalculateur dédié à l’IA générative

NVIDIA a sorti l’artillerie lourde au Computex 2023. Le fabricant de GPU a dévoilé le DGX GH200, un supercalculateur principalement dédié aux Ia génératives. Ce monstre de puissance embarque des centaines de processeurs, soit 256 super puces GH200 Grace Hopper (CPU ARM Grace + GPU H100 Tensor Core), de quoi fournir 1 Exaflop de puissance de calcul. Le DGX GH200 dispose aussi de 144 téraoctets de mémoire partagée (500 fois plus que dans le DGX A100), du nouveau système de communiation NVLink.

Malgré ces specs plus qu’honorables, le DGX GH200 reste loin des performances des meilleurs supercalculateurs de la planète… ce qui tombe bien puisque NVIDIA ne fait pas la course à la puissance mais tente plutôt de se positionner sur les secteurs de la tech les plus tendances et les plus demandeurs en performances, comme par exemple les IA génératives. Bien joué sans doute, puisque Google, Meta et Microsoft se seraient déjà montrés intéressés. On peut aussi supposer que cette bête de calcul pourra « motoriser » le Avatar Cloud Engine (ACE) for Games, un outil logiciel créé par Nvidia qui permet aux développeurs de créer des modèles d’IA couplés avec des avatars, une innovation technologique qui prendra sans doute tout son intérêt pour la gestion des PNJs (personnages non joueur) dans les futurs jeux.