Windows 11 va accueillir Copilot, une IA pour assister les utilisateurs au quotidien

À l’occasion de sa conférence Build 2023, Microsoft a annoncé Windows Copilot, une intelligence artificielle qui viendra aider les utilisateurs avec un PC sous Windows 11.

Windows Copilot peut analyser le contenu de l’écran et proposer des suggestions et des actions contextuelles en fonction de ce qui est vu par l’utilisateur. Le système est accessible via un bouton dans la barre des tâches. Il peut être déplacé ou ancré à droite ou à gauche de l’écran lorsqu’il est en cours d’exécution, et dispose d’une boîte de dialogue en bas de l’écran pour saisir des commandes et poser des questions.

Microsoft affirme que Windows Copilot agit comme votre assistant personnel pour tout ce qui concerne Windows, remplaçant essentiellement Cortana qui l’a précédé. Vous pouvez lui demander de configurer les paramètres Windows, d’ouvrir des applications, d’analyser du texte et des images dans les applications, de lancer une assistance instantanée, de vérifier les mises à jour, etc. Il s’agit d’un outil permettant de contrôler de nombreux aspects de votre ordinateur.

Sans surprise, Windows Copilot est basé sur la même technologie d’intelligence artificielle que Microsoft utilise dans le cadre de Bing Chat, ce qui signifie que vous pouvez demander au nouveau service d’effectuer des recherches sur le Web en plus de vous aider dans les tâches en cours localement sur votre PC. Il prend même en charge les plugins pour Bing Chat et ChatGPT, ce qui en fait une plateforme extensible.

Une première version de Windows Copilot sera disponible dans le courant de juin pour les membres du programme Windows Insider. Tout le monde devrait pouvoir en profiter à l’automne, bien que cela reste à confirmer.