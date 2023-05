La série Willow disparait déjà de Disney +, et des dizaines d’autres programmes avec

Disney ne serait-il plus seulement qu’une immense machine financière à bout de souffle ? Après les adaptations live-action (foirées) de ses grands classiques, après les derniers films Marvels plus mauvais les uns que les autres, après la perte de 4 millions d’abonnés Disney+ en un seul trimestre, et après même l’échec complet de son hôtel thématique pour riches Star Wars : Galactic Starcruiser, la firme aux grandes oreilles semble ne plus savoir où elle habite ni même quelle stratégie adopter. Un nouveau coup de canif semble indiquer que le bateau Disney prend l’eau de toute part.

Dans la foulée de la publication de ses résultats pour son Q1 2023 (ou son Q2 fiscal), Christine McCarthy, la CFO/directrice financière de Disney, a annoncé un vaste plan de « curation » de Disney + et d’Hulu qui démarre avec la suppression… d’une cinquantaine de programmes ! La médiocre série Willow, dont la saison 2 avait déjà été annulée faute d’audience, disparaitra donc de Disney+ à peine 6 mois après son arrivée sur la plateforme ! « Ils nous ont donné six mois. Même pas », a déclaré penaud le scénariste de Willow John Bickerstaff. « Ce business est devenu absolument cruel. »

Willow n’est pas le seul à être éjecté de la plateforme. Il en va malheureusement de même pour des contenus un peu plus qualitatifs, comme Y: The Last Man ou bien encore Turner & Hooch, et pour des dizaines d’autres séries ou films. Au total, près d’une cinquantaine de programmes disparaitront des plateformes Disney+ et Hulu dès le 26 mai prochain ! Entre les frais d’hébergement et de maintien des licences, Disney économiserait ainsi jusqu’à 3 milliards de dollars…après avoir dépense 30 milliards de dollars en nouveaux contenus durant l’année 2022. Où est passé le capitaine ?

La liste des programmes qui disparaitront des plateformes Disney+ et Hulu dès le 26 mai prochain :

Disney Plus:

Big Shot Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Hulu: