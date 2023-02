Ant-Man 3 : Quantumania : les critiques français détruisent le dernier Marvel

Alors, ce premier film de la phase 5 du MCU ? si l’on en croit les avis des critiques cinés français, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (ou Ant-Man 3 pour les intimes) est une belle daubasse à plusieurs centaines de millions de dollars, le genre de film qui fait se demander s’il reste encore des scénaristes et des réalisateurs compétents chez Disney. Pour Alexandre Janowiak (Ecran Large), le film élève « la marque Disney à un niveau de cringe inédit », sans oublier les décors et costumes totalement « kitsch ». Ouille.

Modok serait visiblement le personnage le plus raté de tous, ce dernier cité par plusieurs critiques dans la liste des points très faibles d’un métrage quasiment au niveau d’un nanard. Philippe Guedj (Le Point) estime même que l’on est plus du niveau de la série Z tandis que Geoffrey Crété (Ecran Large) décrit le film comme un « cousin peinturluré de Thor 4 et Star Wars « . Antoine Desrues (Ecran Large) n’est pas plus enthousiaste et cible à son tour l’aspect kitsch de l’ensemble, quant à Olivier Portnoi (Purebreak) c’est encore une fois le couplet sur le film Z ultra cher à produire, « entre un Star Wars Wish, Les Gardiens de la Galaxie et du bon gros CGI qui pique les yeux » ! La critique la plus assassine est à mettre à l’actif de Mehdi Omaïs (journaliste ciné): « Ant Man 3 est effroyablement laid. Ses personnages transparents, au service du vide narratif, se noient de concert au cœur d’une imbitable tambouille numérique ». Seul Maxime Chao (JeuxActu) semble y avoir trouvé un intérêt, estimant que « ça place les enjeux, ça dose l’humour et on recentre les intérêts ». La phase 5 du MCU a bien mal démarré.

