Disney World ferme les portes de son luxueux hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser

Disney World vient d’annoncer la fermeture de son Star Wars: Galactic Starcruiser, un hôtel extravagant sur le thème de Star Wars qui propose le séjour de deux nuits à 5000 dollars ! Si l’on en croit la dernière une mise à jour du site Web de Disney, les derniers invités de l’hôtel seront hébergés du 28 au 30 septembre et les dernières réservations seront ouvertes le 26 mai. Disney a exprimé sa gratitude pour le personnel dévoué et les « esprits créatifs » derrière l’expérience Star Wars: Galactic Starcruiser… ce qui n’empêchera pas la firme aux grandes oreilles de mettre à la porte près de 2000 employés.

Un an 1/2 à peine après son ouverture, le Star Wars: Galactic Starcruiser va fermer ses portes

Malgré ses décors incroyables sur la thématique Star-Wars, le Galatic Starcruiser n’a jamais rencontré le succès escompté, sans doute plombé par la pandémie mais aussi et surtout par des tarifs tout aussi extravagants que ses environnements. Disney avait récemment annoncé une réduction du nombre de réservations par semaine à partir d’octobre, mais finalement, la décision a été prise de fermer définitivement l’hôtel, ce qui constitue un énorme gâchis au vu du coût pharaonique de sa construction.

Et parce qu’une mauvais nouvelle vient rarement seule, on apprend que Disney annule aussi ce jour un projet à un milliard de dollars pour l’évolution de son parc à thème à Orlando. Le CEO de Disney Bob Iger invoque « l’évolution des conditions commerciales », mais tout porte à croire que la détérioration des relations entre Disney et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a joué un grand rôle dans cette décision. Pour rappel, DeSantis a instauré la loi homophobe « Don’t Say Gay », si bien que Disney a porté plainte contre l’Etat de Floride.