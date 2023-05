Gears 5 est la première exclusivité Xbox à rejoindre le service de cloud gaming GeForce Now

Plus tôt cette année, Microsoft a conclu des accords avec plusieurs services de streaming de jeux afin de proposer des titres Microsoft exclusifs Xbox sur ces nouvelles plateformes. Le premier résultat de cette collaboration entre Microsoft et NVIDIA est le lancement de Gears 5 sur le service GeForce Now. Les joueurs abonnés au service peuvent désormais profiter de la version PC du jeu… au moment même où NVIDIA propose des abonnements GeForce Now à prix réduit, et ce jusqu’au 21 mai. A noter que les abonnés au service GeForce Now « Ultimate » peuvent découvrir le jeu en 1080p et 60 ips, ou en 4K et 120 ips. NVIDIA a également annoncé que trois autres titres appartenant à Microsoft, à savoir Deathloop, Grounded et Pentiment, seront ajoutés au service dès le 25 mai.

L’arrivée de Gears 5 dans GeForce Now fait partie de la stratégie de Microsoft visant à obtenir la validation du rachat d’acquisition d’Activision Blizzard. Afin de convaincre les autorités de régulation que la concurrence ne serait pas étouffée avec Activision dans son giron, Microsoft a conclu des accords de 10 ans avec des plates-formes rivales, dont Nware, Boosteroid et NVIDIA. Microsoft s’est également engagé à porter les jeux Call of Duty sur consoles Nintendo durant la prochaine décennie. Bien que ces concessions ont satisfait l’Union européenne, le Royaume-Uni reste ferme sur sa décision de bloquer le rachat.