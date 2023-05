Malgré le blocage de la CMA, Microsoft signe un deal de 10 ans avec une nouvelle société de cloud gaming

Malgré le blocage de la CMA, qui a opposé son veto au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, la firme de Redmond continue d’agir comme si le deal devait in fine être conclu, ce qui au passage en dit long sur la motivation de ses dirigeants. Brad Smith, le président de Microsoft, a ainsi confirmé qu’un nouveau contrat avait été signé avec la société espagnole Nware : » Microsoft et la plateforme européenne de cloud gaming Nware ont signé un accord de dix ans pour diffuser des jeux PC créés par Xbox sur sa plateforme, ainsi que des titres Activision Blizzard après la clôture de l’acquisition. Bien qu’il soit encore tôt pour le segment émergent du cloud dans les jeux, ce nouveau partenariat combiné à nos autres engagements récents rendra plus de jeux populaires disponibles sur plus de services de streaming de jeux en cloud qu’ils ne le sont aujourd’hui. »

Bien entendu, l’accord passé entre le géant américain et la startup espagnole ne sera réellement validé qu’à partir du moment où le rachat serait totalement validé, ce qui est très loin d’être fait à l’heure actuelle. Microsoft a déjà signé avec Valve Corp, Ubitus, Nvidia GeForce Now et Boosteroid, et il s’agit sans doute désormais de lever les quelques doutes que pourrait avoir la commission européenne, beaucoup moins sujette à des arguments de types purement spéculatifs (pour ne pas dire FUD) pour justifier la validation ou le blocage des fusions. Tout dépendra aussi de la procédure d’appel lancée par Microsoft suite à la décision de blocage de la CMA britannique.