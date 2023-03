Activision-Blizzard : Microsoft signe un nouveau deal de 10 ans

Microsoft accentue la pression sur les autorités de régulation. La firme de Redmond vient en effet de signer un deal commercial avec Boosteroid, le plus gros fournisseur indépendant de cloud gaming. Les termes du deal sont clairs : tous les jeux Xbox, de Besthesda et d’Activision Blizzard seront disponibles sur le service pour une durée de 10 ans, ce qui inclut bien évidemment la franchise Call of Duty. Seule contrainte mais de taille pour que le contrat soit effectif : que le rachat d’Activision Blizzard King soit bien validé par les autorités antitrust (FTC, Commission européenne, CMA, etc.). La CMA ne pourra en tout cas plus dire que l’acquisition d’Activision-Blizzard ne profitera pas à plus de joueurs, même si les réactions lunaires de la CMA suite à l’accord avec Nintendo (« Call of Duty ne pourra pas tourner sur Switch ») semblent indiquer qu’il en faudra beaucoup plus pour convaincre des régulateurs déjà convaincus de l’inanité du rachat.

Ce nouveau deal s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique, car Boosteroid est une société ukrainienne, qui continue d’opérer à partir de Kiev et de Kharkiv. Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine, s’est d’ailleurs félicité de ce rapprochement entre le géant américain et la startup ukrainienne : « Le partenariat de Microsoft avec Boosteroid est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire du soutien continu de l’entreprise à l’Ukraine. L’équipe de développeurs ukrainiens de Boosteroid a créé une plateforme de streaming de classe mondiale dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui témoigne de l’ingéniosité et de la créativité de nos concitoyens et des développeurs de jeux locaux. »

Pour rappel, la CMA doit se prononcer définitivement sur le rachat avant la date butoir du 26 avril.