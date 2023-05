Internet : la moitié du trafic mondial aurait pour origine des bots logiciels

Vivons nous dans un monde de bots ? Oui si l’on en croit la 10ème édition du Bad Bot Report de la société Imperv : 47,4% du trafic internet mondial aurait pour origine des bots logiciels ! Sachant que la croissance de ce trafic est de 5,1% sur un an, il ne fait guère de doutes que les bots règneront sur plus de la moitié du world wide web d’ici l’an prochain. 52,6% du trafic d’origine humaine, c’est déjà bien peu, et il faut remonter 8 ans en arrière pour retrouver un trafic internet humain à des niveaux aussi bas.

Tous les bots ne sont heureusement pas nocifs, mais là encore, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque près du tiers de l’ensemble du trafic internet mondial (30,2%) est assuré par des bots logiciels malveillants. La croissance de ces « botwares » est de 2,5% sur un an, et désormais, plus de la moitié de l’ensemble du trafic des bots est constitué par des bots particulièrement avancés et donc plus compliqués à contourner. Plus inquiétant encore, le volume de ces bots sophistiqués a presque doublé en un an, passant de 25,9% en 2021 à 51,2% en 2022.

Les secteurs en ligne les plus ciblés par ces bots malicieux sont les sites de voyage (24,7%), d’e-commerce (21%) et les services financiers (12,7%). Pour se prémunir de ces méchants bots, le mieux reste encore de vérifier l’authenticité des sites des secteurs concernés avant d’y rentrer ses coordonnées bancaires…