Impôt : la reconnaissance des piscines par l’IA est encore loin d’être fiable

Le projet était en préparation depuis la mi 2022 : le Trésor Public entend bien faire payer la dîme aux propriétaires de piscines déclarées, et pour cela utilise un outil logiciel dopé par l’IA et développé par le tandem Google et Capgemini. Les images satellites de Google Maps sont ainsi passées au crible par une IA de type machine learning qui a appris à distinguer une piscine sur les images vues de haut. Le logiciel fonctionne bien puisque 20 356 piscines non déclarées ont été identifiées en 2022, ce qui correspond à plus de 10 millions d’impôts à récupérer par l’Etat.

La pêche est donc fructueuse, mais il y a tout de même un gros hic : l’IA se tromperait près d’une fois sur trois, soit parce que la piscine identifiée est en fait en dessous de la taille imposable, soit parce que tout simplement il ne s’agit pas d’une piscine. 30%, c’est un taux d’erreur tout de même énorme, et c’est bel et bien le citoyen qui en fera une nouvelle fois les frais. Les erreurs de l’IA conduisent en effet automatiquement à un joli rappel du Trésor, et des personnes qui n’ont commis aucun tord se retrouvent donc plongées dans le bourbier labyrinthique du système de réclamation du Fisc français, qui est loin d’être un modèle du genre.