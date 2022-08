Piscines non déclarées en France : l’IA en détectera beaucoup plus cette année

Plus de 20 000 piscines non déclarées ont été détectées par les services fiscaux en 2021, principalement grâce à l’IA du dispositif Foncier Innovant qui s’avère capable de repérer ce type de construction sur une image satellite. Cette détection massive a permis aux communes de récupérer « près de 10 millions d’euros de recettes supplémentaires » précise la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).

Ce n’est qu’un début, car la détection des piscine non déclarées en France va se généraliser dès cette année, au point que les montants perçus l’an prochain devraient avoisiner les 40 millions d’euros. Cela signifie aussi que le coût du dispositif, évalué à 24 millions d’euros, sera remboursé en 2 ans à peine. Gourmande, la la DGFiP ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et envisage déjà de détecter d’autres constructions non déclarées (dépendances, des vérandas ou de grands abris de jardin, etc.).

Tout le monde ne se réjouit pas de ce dispositif. Outre les citoyens concernés par cette fraude à la déclaration, les syndicats craignent aussi que l’automatisation de la détection de bâtis ne conduise à une réduction des effectifs sur le terrain.