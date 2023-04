Snapchat atteint 383 millions d’utilisateurs, mais chute à la Bourse à cause de ses finances

Snap, la société qui s’occupe de Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023 et l’année commence mal. C’est contraire à d’autres entreprises, comme Amazon, pour qui les premiers mois de l’année ont été positifs.

Des difficultés pour Snap

Snapchat comptabilise désormais 383 millions d’utilisateurs dans le monde, en hausse de 15% sur un an. C’est positif, mais c’est inférieur aux attentes des marchés qui misaient sur 384 millions.

Pour ce qui est des finances, le chiffre d’affaires a été de 988,61 millions de dollars, en recul de 7% par rapport à la même période un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à 1,01 milliard de dollars. La société enregistre également une perte de 328,67 millions de dollars. C’est un peu mieux que les 359,62 millions de dollars de pertes à base comparable. De plus, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) s’établit à 2,58 dollars. Là encore, c’est inférieur aux attentes des analystes qui s’attendaient à 2,63 dollars.

Bien que la société n’a pas fourni de prévisions officielles pour le deuxième trimestre, elle a indiqué dans une lettre aux actionnaires que ses prévisions internes pour le chiffre d’affaires s’élèveraient à 1,04 milliard de dollars, soit une baisse de 6% d’une année sur l’autre. Les analystes estimaient que le chiffre d’affaires s’élèverait à 1,10 milliard de dollars.

« Notre communauté continue de croître, atteignant 383 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au premier trimestre, et nous nous efforçons d’approfondir l’engagement avec notre plateforme de contenu tout en créant de nouvelles fonctionnalités et services innovants comme My AI », a déclaré Evan Spiegel, patron de Snap. « Nous nous efforçons d’accélérer la croissance de nos revenus et nous profitons de cette occasion pour apporter des améliorations significatives à notre plateforme publicitaire afin de favoriser un meilleur retour sur investissement pour nos partenaires publicitaires ».

Au vu des résultats financiers, les marchés ont répondu : l’action a chuté tout au long de la journée. Elle est actuellement à 8,57 dollars, en recul de 18,38%.