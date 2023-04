Voilà bien une forme d’activisme utile. L’artiste allemand Boris Eldagsen a remporté le premier prix dans la catégorie « Créative » au Sony World Photography Awards (organisés par la World Photography Organization), un prix qu’Eldagesen s’est empressé de refuser pour une raison inédite : il s’avère en effet que le cliché récompensé (voir ci-dessous) n’a pas été capturé à l’aide d’un appareil photo, mais a été « généré » par une IA de type Midjourney. Eldagsen a donc refusé le prix, déclarant que « l’IA n’est pas de la photographie. J’ai postulé […] pour savoir si les concours sont préparés pour ce que les images d’IA proposent. Ils ne le sont pas. »

L’image présentée au concours par Eldagsen fait partie d’une série baptisée PSEUDOMNESIA: Fake Memories dont l’objectif est d’évoquer le style photographiques des années 40. Eldagsen précise que les images de cette série sont « de faux souvenirs d’un passé, qui n’a jamais existé, que personne n’a photographié. Ces images ont été « imaginées » par le langage et rééditées plus de 20 à 40 fois grâce à des générateurs d’images IA, combinant ‘inpainting’, ‘outpainting’ et des prompts techniques ». Concernant le concours de photographie, l’artiste allemand justifie ainsi sa tromperie : « En participant […] je souhaite accélérer le processus de prise de conscience des organisateurs concernant cette différence (entre IA et vraie photo, Ndlr) et les pousser à créer des concours distincts pour les images générées par l’IA ».

La fausse photo récompensée a depuis été retirée de la liste des prix et l’on attend toujours une réaction officielle des organisateurs du concours.