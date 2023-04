Interviewé par le journaliste de Fox News Tucker Carlson, Elon Musk a précisé un peu plus les contours du chatbot en préparation dans sa nouvelle startup X.AI. Le patron de Twitter a ainsi avoué que l’objectif était de développer une alternative crédible à ChatGPT, mais une alternative « à la recherche maximale de la vérité », une déclaration qui peut faire sourire quand on se souvient que Musk a lui-même tenu des propos à la frange du complotisme.

« Je vais lancer quelque chose que j’appelle TruthGPT ou une IA à la recherche de la vérité maximale qui essaie de comprendre la nature de l’univers », a déclaré Musk lors de cette interview. « Et je pense que cela pourrait être la meilleure voie vers la sécurité dans le sens où une IA qui se soucie de comprendre l’univers a peu de chances d’anéantir les humains parce que nous sommes une partie intéressante de l’univers. »

Jamais à court d’une ironie involontaire, Musk a comparé cette future IA « protectrice » à la façon dont les êtres humains traitent certaines espèces animales : « Nous reconnaissons que l’humanité pourrait décider de traquer tous les chimpanzés et de les tuer. Nous sommes en fait heureux qu’ils existent et nous aspirons à protéger leurs habitats. » Le journaliste aurait alors pu rapeller à Musk que son autre startup Neuralink est accusée de maltraiter les animaux de tests… dont un certain nombre de chimpanzés !

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk évoque l’IA « TruthGPT », plus protectrice et transparente selon lui que les chatbots actuels. Le patron de SpaceX avait utilisé le terme TruthGPT dès le mois de février. Reste à savoir si, comme souvent (l’exemple de Twitter le prouve), le résultat final ne sera pas à l’opposé des déclarations ronflantes de l’entrepreneur visionnaire.