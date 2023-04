Elon Musk se lance de nouveau dans le secteur de l’IA avec sa startup X.AI

Les mieux informés le savaient déjà : la position d’Elon Musk en faveur d’un moratoire voire d’une suspension des recherches sur l’IA était avant tout une posture. L’entrepreneur star avait en effet maille à partir avec Sam Altman, le CEO d’OpenAI, depuis que ce dernier avait refusé que sa société ne se fasse racheter par Musk (co-fondateur d’OpenAI) en 2018. La fin de non recevoir du Conseil d’administration d’OpenAI avait débouché sur le départ de Musk. Suite à cet épisode, la brouille était désormais actée entre Elon Musk et Sam Altman, Musk ne cessant par ailleurs de critiquer la « fermeture » d’OpenAI (projet Open Source à l’origine), et le fait que l’IA ChatGPT ne soit pas vraiment libre de ses entraves « politiquement correctes ».

The new artificial intelligence company of @elonmusk.https://t.co/DAIFpSVKOn Corp. is incorporated in Nevada, according to a state filing. Elon is the director of the company, and Jared Birchall is its secretary. Filing was made last month. 100 million… pic.twitter.com/XADe1LFgsy

— S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) April 14, 2023