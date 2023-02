Elon Musk recrute pour créer un concurrent de ChatGPT moins « politiquement correct »

Elon Musk a beau être l’un des deux co-fondateurs d’OpenAI (avec Sam Altman), l’entrepreneur milliardaire serait assez peiné par le développement actuel de ChatGPT. Musk estimerait en effet que les ingénieurs d’OpenAI font tout « pour rendre l’IA woke » et qu’en d’autres termes le chatbot ne serait pas assez libre de ses déclarations (pour rappel, Musk est un libertarien qui soutient une liberté d’expression absolument totale).

Si l’on en croit les sources de The Information (repris par Reuters), Elon Musk aurait décidé de ne pas en rester là et se serait mis en chasse de profils pointus et de chercheurs en IA afin de mettre sur pied un véritable concurrent à ChatGPT. Il ne s’agirait pas là d’une nouvelle lubie du patron de Tesla : l’exigeant Igor Babuschkin de DeepMind (la branche « IA » d’Alphabet) aurait été débauché personnellement par Elon Musk afin de superviser ce projet ambitieux. Le ChatGPT de Musk n’en serait encore qu’au stade de l’idée générale, mais l’on sait que le fantasque entrepreneur n’a pas son pareil pour accélérer d’un seul coup le rythme et réaliser en quelques mois ce que certains mettent des années à atteindre…