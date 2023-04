Zelda Tears of the Kingdom : voici l’ultime épique bande-annonce

Nintendo a mis en ligne une ultime bande-annonce pour son jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui sortira sur Switch le 12 mai. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le trailer donne envie.

La nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom regorge de nouveaux détails, notamment sur les visages familiers (et inconnus) aux côtés desquels Link se battra (et contre lesquels il se battra). Nous avons également un aperçu de la façon dont les nouvelles capacités de Link lui permettront de naviguer sur les terres et dans les cieux d’Hyrule, et de la façon dont certains objets fabriqués à la main peuvent être utilisés au combat. Le nouveau trailer contient également quelques révélations sur l’histoire du jeu.

La précédente présentation du jeu avait eu lieu en mars, avec une vidéo de 10 minutes consacrée au gameplay. Ce fut l’occasion de découvrir de nouvelles capacités pour Link qui n’étaient pas présentes Breath of the Wild.

Rendez-vous donc le 12 mai pour jouer à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Il est possible de précommander le jeu sur Amazon et la Fnac. Une édition collector existe aussi, avec le jeu, un recueil d’illustrations, un SteelBook, un poster métallique ICONART et un ensemble de quatre pin’s. D’autre part, Nintendo a récemment dévoilé une Switch aux couleurs de Tears of the Kingdom.