La Switch OLED aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom est officialisée

Après les fuites, place à l’officialisation avec Nintendo annonce aujourd’hui la Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. L’annonce a eu lieu à la fin du gameplay d’une dizaine de minutes du jeu.

Cette édition spéciale de la Nintendo Switch OLED propose des Joy-Con dorés et des inscriptions. Le dock de la console a également le droit à une personnalisation qui s’inspire aussi de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour ce qui est des inscriptions.

Pour ce qui est de la console à proprement parler, rien ne change. Il s’agit d’une Switch OLED, avec les mêmes caractéristiques que l’on retrouve sur les autres variantes qui ont vu le jour depuis 2021. Ceux qui espéraient une Switch Pro plus puissante vont donc devoir encore attendre, ce n’est pas pour cette fois.

Aucun prix n’a été communiqué pour l’Europe, mais c’est 359,99$ aux États-Unis, soit le même que pour la Switch OLED standard. On peut donc se douter que ce sera la même chose en Europe avec un prix similaire en euros.

Préparez-vous pour la quête épique qui vous attend avec cette console #NintendoSwitch – Modèle OLED édition The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, disponible le 28/04. pic.twitter.com/frv7u2css2 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 28, 2023

Nintendo a également annoncé des accessoires, là encore aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Il est question d’une manette Pro et d’une pochette de transport.

Une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport aux couleurs de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom seront aussi disponibles au lancement du jeu le 12/05. pic.twitter.com/wNQiulxkvQ — Nintendo France (@NintendoFrance) March 28, 2023

La Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible le 28 avril. Pour la manette et la pochette de transport, il faudra attendre le 12 mai, soit le même jour où le jeu sera commercialisé.