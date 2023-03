Zelda Tears of the Kingdom : voici 10 minutes de gameplay

Comme prévu, Nintendo a dévoilé aujourd’hui 10 minutes de gameplay de son prochain jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Celui-ci est très attendu par les joueurs, il fait suite à Breath of the Wild qui a vu le jour en 2017 sur Switch et sur Wii U.

Un élément qui ressort de ce gameplay de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est la personnalisation. Nous avons un aperçu du nouveau mécanisme de fusion des armes. Link peut ajouter des yeux à des flèches pour créer des flèches à tête chercheuse, et des champignons à des boucliers. Lorsque le bouclier est frappé par un ennemi qui avance, le champignon crée un nuage de spores qui engloutit le combat dans un brouillard. Cette technique de fusion peut également être utilisée pour fabriquer des véhicules tels que des radeaux à partir de troncs d’arbre et de ventilateurs, ou même des bateaux volants, grâce à une capacité spécifique.

Un autre pouvoir est la possibilité de passer à travers des surfaces, comme des plafonds. Cela fonctionne même dans des grottes pour arriver tout en haut et ainsi gagner du temps. Dans un autre registre, on peut voir que les armes se brisent après une certaine utilisation. C’était déjà le cas dans Breath of the Wild.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible le 12 mai, il est possible de précommander le jeu chez maintenant, chez Amazon ou la Fnac notamment. Aussi, Nintendo a annoncé une nouvelle Switch OLED aux couleurs du jeu. Plus d’informations et des images sont à retrouver sur cet article dédié.