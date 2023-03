Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo va dévoiler du gameplay demain

Nintendo nous donne rendez-vous le 28 mars pour dévoiler du gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, son prochain gros jeu. Pour rappel, le jeu sortira le 12 mai sur Switch.

Dans un tweet, Nintendo indique : « Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of #Zelda, le 28/03 à 16:00 sur notre chaîne YouTube pour découvrir environ 10 minutes du gameplay de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom ». Le gameplay sera disponible sur la chaîne YouTube du groupe à cette adresse.

Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of #Zelda, le 28/03 à 16:00 sur notre chaîne YouTube pour découvrir environ 10 minutes du gameplay de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom. ► https://t.co/hDtljtN4c9 pic.twitter.com/5qFBneHRQ1 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 27, 2023

Nintendo a pris l’habitude de publier de longues démonstrations de gameplay de ses jeux à venir avant leur lancement, comme Splatoon 3 et Xenoblade Chronicles 3, qui révèlent de nouveaux mécanismes de gameplay. La version de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de ces démonstrations de gameplay est atypiquement courte, avec seulement 10 minutes, ce qui signifie que Nintendo pourrait encore garder certains détails du jeu (et de l’histoire) pour le lancement.

Rendez-vous donc demain pour découvrir du nouveau gameplay. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est clairement l’un des jeux Switch les plus attendus pour cette année 2023, il est possible de le pré-commander dès maintenant.