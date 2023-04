Snapchat veut faire payer le mode sombre sur Android

Les utilisateurs de Snapchat sur iOS ont déjà le droit à un mode sombre, avec celui-ci qui est disponible gratuitement. Un tel mode n’existe pas encore sur Android, mais le développement est en cours et la fonctionnalité se cache dans l’application. Malheureusement, c’est payant.

Alessandro Paluzzi, un habitué qui fouille dans le code des applications pour découvrir des fonctionnalités en cours de développement, a pu trouver des mentions au mode sombre de Snapchat sur Android et il s’avère que cela nécessite l’abonnement à 3,99€/mois. L’abonnement en question a pour nom Snapchat+ et offre quelques accès et autres personnalisations.

En l’état, le code montre que l’application proposera trois options : s’accorder au thème de l’appareil, toujours clair ou toujours sombre.

