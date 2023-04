Sundar Pichai annonce que Google Search sera bientôt doté d’un chatbot « intelligent »

Le CEO de Google Sundar Pichai vient d’annoncer dans les colonnes du Wall Street Journal que le moteur de recherche de Google serait bientôt doté d’un chatbot avec IA, mais ne confirme pas si ce chatbot sera basé sur Bard, le modèle de langage présenté par la firme de Mountain View il y a quelques semaines. Google réagirait ainsi à l’avance prise par Microsoft, la firme de Redmond ayant déjà commencé à intégrer ChatGPT dans Bing ainsi que dans la suite Microsoft 365 (anciennement « suite Office »).

« Les gens pourront-ils poser des questions à Google et interagir avec les LLM (Large Language Models, Ndlr) dans le contexte de la recherche ? Absolument », a déclaré Pichai. « L’espace d’opportunité, le cas échéant, est plus grand qu’avant. » A noter que Google utilise déjà LLM et des outils boostés par l’IA pour son moteur de recherche, mais uniquement au niveau du système back-end, et non directement pour l’interface utilisateur (front end). L’annonce de Pichai pourrait aussi indiquer que Google a déjà amélioré le fonctionnement global de Bard, ce dernier ayant montré plusieurs limites lors de sa présentation.