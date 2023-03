Electronic Arts licencie 800 employés, soit 6% de son effectif

C’est au tour d’Electronic Arts d’annoncer un plan social, avec le studio de jeux vidéo qui évoque le licenciement de 800 employés, soit environ 6% de son effectif. Le groupe va également réduire son espace occupé au niveau des bureaux.

« Alors que nous nous efforçons de mieux cibler notre portefeuille, nous abandonnons les projets qui ne contribuent pas à notre stratégie, nous revoyons notre empreinte immobilière et nous restructurons certaines de nos équipes », a écrit le PDG Andrew Wilson dans une note adressée aux employés. Les licenciements sont « la partie la plus difficile et nous travaillons sur ce processus avec le plus grand soin et le plus grand respect », a-t-il écrit.

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons nous concentrer sur nos priorités stratégiques », a ajouté le dirigeant. « Ces priorités permettent d’aligner nos investissements sur les opportunités d’avoir le plus grand impact possible ».

Electronic Arts a également prévenu la SEC, à savoir le gendarme boursier américain. L’entreprise prévoit des charges de dépréciation comprises entre 170 et 200 millions de dollars, selon le document boursier.

Cette annonce fait d’EA le premier grand éditeur de jeux vidéo à annoncer des licenciements importants. Jusqu’à présent, le secteur a été largement épargné par les réductions d’effectifs qui ont eu lieu dans de nombreuses entreprises technologiques, notamment Amazon, Google et Meta, la société mère de Facebook. Les leaders de la tech ont attribué les licenciements à des raisons diverses, allant du ralentissement de la demande et de la publicité à la nécessité de réduire les équipes après les embauches excessives de ces dernières années.