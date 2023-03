Le Japon valide le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft

Sous le feu des critiques de plusieurs sénateurs US pour sa politique jugée trop arrangeante pour le leader Sony, le Japon vient peut-être de donner une sorte de signe d’apaisement en approuvant le rachat d’Activision-Blizzard, alors même que le champion local Sony s’arcboute de toutes ses forces contre cette opération. La Japan Fair Trade Commission (ou JFTC) a donc validé le rachat, sans émettre la moindre objection de principe : « La Japan Fair Trade Commission a examiné l’opération et est parvenue à la conclusion qu’il était peu probable qu’elle entraîne une restriction substantielle de la concurrence dans un domaine commercial particulier. En conséquence, la JFTC a notifié aux parties qu’elle n’émettrait pas d’ordonnance de cessation et d’abstention, ce qui a permis d’achever l’examen de l’opération. »

Après la Chine, le Japon est le second « gros » pays à valider le rachat. Si l’on en croit des sources proches du dossier, la Commission européenne s’apprêterait à en faire de même d’ici les toutes prochaines semaines, et la CMA semble elle aussi très proche d’une validation (à la surprise générale). Reste la FTC, qui pourrait bien finir par suivre la tendance : en effet, en cas de refus ferme du rachat, Microsoft irait sans aucun doute jusqu’au procès, avec d’autant plus de chances de l’emporter que l’ensemble des régulateurs internationaux auraient déjà donné leur feu vert.